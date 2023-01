Acre tem a 3ª pior internet fixa do Brasil, aponta comparador de operadoras

- Publicidade -

Acre tem a terceira pior internet fixa do Brasil, ficando atrás somente de Roraima e Amapá. O estado está cinco pontos abaixo da média nacional, que é de 79 megas. Os dados são do comparativo de planos e operadoras do Melhor Escolha.

O balanço confere a velocidade da internet entre os resultados de desempenho em upload, ping e download.

O comparativo do desempenho das 26 capitais e uma federação brasileira, entre janeiro e dezembro de 2023, período da premiação das melhores operadoras em cada região.

Paraná, Mato Grosso e Espírito Santos têm as três melhores internet do país e estão acima da média nacional.

Veja ranking:

A Gazeta do Acre