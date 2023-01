Ação conjunta das polícias militar e civil resulta na prisão de um dos assaltantes do ônibus da empresa Trans Acreana

- Publicidade -

Uma ação conjunta da polícia militar por meio do 8°BPM, através do 2° pelotão de destacamento de Manoel Urbano, e da Polícia Civil, resultou na prisão de Thiago Alves de França, ele é um dos criminosos que assaltaram o ônibus da empresa Trans Acreana, que faz a linha entre Cruzeiro do Sul e Rio Branco, na última sexta-feira (27), na rotatória de acesso ao município de Manoel Urbano.

Thiago foi preso no município Murbanense, e com ele as forças de segurança ainda encontraram a caixinha de som roubada do motorista do veículo de transporte coletivo, e uma arma de fogo, tipo escopeta.

O outro envolvido na ação criminosa continua foragido, mas a polícia dará sequência às diligências no intuito de localizá-lo e prendê-lo.

RELEMBRE O CASO!

O motorista foi assaltado na rotatória de acesso ao município de Manoel Urbano, os bandidos estavam armados e levaram dinheiro, o celular e uma caixinha de som do trabalhador. Eles não chegaram a entrar no local onde os passageiros estavam.