Aberto processo administrativo de policial acreano preso com mais de 57 quilos de droga

O delegado geral de Polícia Civil do Acre, Henrique Maciel, publicou no Diário Oficial desta sexta-feira, 27, a determinação para abertura de processo administrativo disciplinar em de Renato Cavalcante de Figueiredo. O policial civil foi preso na última segunda-feira, dia 17, em Ji-Paraná, Rondônia, flagrado pela Polícia Rodoviária Federal com mais de 57 quilos de drogas, R$ 2 mil em espécie e mais uma pistola e um carregador com 15 munições.

De acordo com a portaria, os membros da Comissão Disciplinar são o Delegado de Polícia Civil Thiago Fernandes Duarte, Corregedor-Geral da Polícia Civil, como presidente; A Escrivã de Polícia Civil Cláudia Elizângela Martins de Matos Marques e a Agente de Polícia Civil Milene Bezerra Germano, como membros titulares. Os suplentes são, Presidente: Delegada de Polícia Civil Juliana de Angelis Carvalho Drachenberg, Corregedora-Geral Adjunta da Polícia Civil e os Agentes de Polícia Civil Luiz Otávio Guedes Naylor Filho e Helen Rafaela Duarte.

O prazo para a conclusão da comissão é de 60 dias, tendo a possibilidade de prorrogação por igual período.

