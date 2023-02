Corpo de homem desaparecido é encontrado em açude usado por facção criminosa para desova

- Publicidade -

Desde o último dia 24 investigadores da Polícia Civil do município de Senador Guiomard, distante cerca de 25 km, realizavam buscas pelo corpo de um homem identificado pelo nome de Franciney Rodrigues de Oliveira, de 46 anos, mais conhecido pelo apelido de “Chinês” que estava desaparecido.

O corpo de “Chinês” foi encontrado dentro em um açude no bairro Chico Paulo.

De acordo com informações, “Chinês” era natural de Plácido de Castro, mas morava em Senador Guiomard a muitos anos, e possuía passagem pela polícia por crimes de roubo e tentativa de estupro, e seria usuário de entorpecentes.

No último dia 24 familiares procuraram a polícia, para informar que Franciney teria ido ao bairro Chico Paulo comprar entorpecentes, e não retornou. A suspeita é que ele teria sido assassinado por membros de uma facção que domina o bairro Chico Paulo, por acreditar que “Chinês ” apesar de não integrar nenhuma facção, mas residia no bairro São Francisco, reduto de outra facção criminosa, poderia passar informações.

A Polícia Civil, registrou a denúncia, mas aguardou às 48 horas que fazem parte do protocolo, para situação de desaparecimento.

Mesmo antes de completar o prazo para iniciar investigação, os agentes receberam informações de que “Chinês” teria sido assassinado em casa, no bairro Chico Paulo, e teria sido desolado em um açude conhecido como açude do pretão. No local a polícia encontrou uma escopeta e o boné do “Chinês”. A partir daí a polícia passou a procurar o corpo.

No mesmo dia da informação, investigadores da delegacia de Senador Guiomard foram ao local indicado e procuraram nas margens do açude e nada foi encontrado. Porém, na manhã desta terça-feira, 31, eles retornaram ao açude e suspeitaram da presença de urubus nas proximidades, e ao averiguar, foi confirmado ser o corpo do homem que estava desaparecido. O corpo foi encontrado boiando no açude com marcas de violência provocadas por arma branca (degolado), dois braços quebrados e tiros na região da virilha.

A Polícia Civil já iniciou investigação e sabe que a motivação para o assassinato do “Chinês” seria a ” guerra” entre facções criminosas, apesar dele não fazer parte, mas foi considerado uma espécie de “espião” porque morava em um bairro dominado por facção rival de onde foi comprar drogas.