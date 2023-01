Durante abordagem, ROTAM prende dois e apreende arma de uso restrito

- Publicidade -

Um trabalho preventivo da Polícia Militar evitou talvez um crime de homicídio, um latrocínio e outras situações. Uma guarnição da PM parou um táxi que seguia para a Cidade do Povo na noite deste sábado, 28, em Rio Branco, e no interior do veículo estava dois homens armados.

Conforme informações, a dupla identificada por Douglas, de 20 anos e Jamerson, 21, pertencem a uma facção criminosa, e entraram no táxi no bairro Comara, na rua Raimundo Guerra e se direcionavam para a Cidade do Povo, quando foram interceptados durante uma abordagem ostensiva de rotina.

Na revista pessoal e veicular, os militares encontraram uma pistola, que provavelmente pertence a uma instituição pública, que estava com a numeração rasurada e munições de revólver calibre 38. Os policiais deram voz de prisão e encaminharam os dois jovens a Delegacia Central de Flagrantes – Defla, onde foram entregues a Polícia Civil, que dará continuidade aos procedimentos cabíveis.

Segundo a PM, a Segurança Pública é um processo que se inicia na educação familiar, se estende pela educação na escola, condições de trabalho, enfim, todo um processo, que finaliza quando uma pessoa comete um delito, a polícia captura e apresenta na delegacia, que consequentemente instaura um inquérito policial, lavra o flagrante, e apresenta ao poder judiciário para as devidas ações.

