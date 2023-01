Justiça manda arquivar denúncia contra ex-governador Tião Viana: ‘sabiamente falsa’

- Publicidade -

O juiz da 14ª Vara da Justiça Federal de Curitiba, Marcus Holz, emitiu decisão favorável ao ex-governador Tião Viana (PT-AC), nesta quinta-feira, 26, solicitando o arquivamento da denúncia feita por Paulo Roberto Costa, ex-diretor de Abastecimentos da Petrobras, em delação premiada, no ano de 2015.

De acordo com a decisão do magistrado, a acusação feita é “sabiamente falsa”. O pedido de arquivamento acompanhou ao pedido do Ministério Público Federal (MPF), que opinou pelo arquivamento

Na delação em que apresentou a denúncia falsa, ele disse que Tião Viana teria recebido R$ 300 mil para a sua campanha ao Senado em 2010. Segundo Costa, o valor foi pago pelo doleiro Alberto Youssef.

Segundo o jornalista político Leonildo Rosas, na época, ao saber da falsa denúncia, Tião teria dito: “Esse senhor é um bandido”.

O ex-governador Tião Viana teve mais de 20 anos na vida pública. Foi senador e governador do Acre por dois mandatos cada. É professor da Universidade Federal do Acre (Ufac) e, atualmente, está fora do Estado, cursando o seu pós-doutorado.

