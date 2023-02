Dois são presos transportando mais de 6 KG de drogas na BR-364

- Publicidade -

As prisões ocorreram durante cumprimento a Operação Guardiões da Fronteira, nessa segunda-feira (30), na BR-364, sentido Tarauacá– Cruzeiro do Sul. Dois indivíduos foram abordados em uma motocicleta XRE-300 de cor vermelha levando consigo uma bolsa verde.

Por se tratar da região ser um corredor de escoamento do narcotráfico oriundo do Peru, foi determinado a parada dois autores para ser procedida a devida fiscalização. Conforme a guarnição, o piloto da motocicleta, não obedeceu a ordem de parada empreendendo fuga sendo feito imediatamente o acompanhamento.

Após 300 metros do local da operação foi realizado a interceptação dos indivíduos. Ao serem questionados sobre o motivo da fuga, o piloto da motocicleta disse que estavam levando seis quilos de drogas para Feijó e jogaram o material às margens da BR-364.

Utilizando o cão de detecção de drogas e arma de fogo, K-9 Tina, foi possível encontrar o material ilícito dentro de uma bolsa verde. Vale ressaltar que o piloto da motocicleta encontra -se no regime semi-aberto com uso de tornozeleira eletrônica e com ele foram arrecadados um montante de R$264,00 (provavelmente relacionado ao crime de tráfico de drogas em questão).

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão aos envolvidos sendo encaminhamos para a Delegacia de Polícia Civil do Município de Tarauacá.

Foram apreendidos 6,153 quilos de entorpecentes, sendo 5,144 kg de Oxidado de cocaína e 1,009 Kg de Cocaína Refinada e o veículo utilizado no transporte da droga.

Redação Juruá Online