Aluna da USP que fez desvios se consultou com videntes e mãe de santo

- Publicidade -

São Paulo – Em meio ao material apreendido pela Polícia Civil no apartamento da estudante Alicia Dudy Muller, de 25 anos, investigada por ter desviado R$ 937 mil da comissão de formatura de sua turma na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), estavam cadernos com anotações de consultas com videntes e com uma mãe de santo.