Zagueiro Miranda anuncia saída do São Paulo

- Publicidade -

O zagueiro Miranda anunciou sua saída do São Paulo nesta quinta-feira (10). O jogador estava em fim de contrato com o Tricolor Paulista e dificilmente seria mantido para a próxima temporada. O atleta, de 38 anos, já havia perdido espaço no elenco comandado por Rogério Ceni.

Nas últimas partidas, Miranda tratava uma lesão e por isso não estava ficando nem no banco de reservas. Com a reformulação prevista para o próximo ano, o zagueiro é a primeira peça a deixar o Tricolor Paulista.

“Chegou ao fim o meu último capítulo como jogador do São Paulo FC. Voltei ao clube que amo para tentar viver um pouco daquelas emoções que vivi entre 2006 e 2011. Posso dizer que consegui. Sentir o Morumbi lotado e conquistar mais um troféu são emoções que vou levar para sempre”, escreveu o jogador em seu Instagram.

“Gostaria muito de ter tido uma última oportunidade, no Morumbi, para me despedir de todos os são-paulinos que representam os 20 milhões que carregam essa instituição tão grande. Infelizmente não foi possível”, seguiu.

“Orgulho imenso dos mais de 300 jogos e da história que construímos com essa camisa. Minha ligação com o clube não termina aqui e não se enfraquecerá com o tempo. Deixo o meu eterno agradecimento ao São Paulo e à torcida tricolor. Com vocês, realizei meus sonhos”, finalizou o comunicado.

Miranda estava em sua segunda passagem pelo São Paulo. O jogador retornou ao clube em março de 2021 e no período conquistou o Campeonato Paulista, enquanto a equipe ainda era comandada por Hernán Crespo.

R7 Notícias