Workshop de Pesquisa sobre Ciência da Computação é o evento da próxima semana

O programa de pós-graduação em Ciência da Computação (PPGCC), da Ufac, realiza seu 3º Workshop de Pesquisa nesta segunda-feira, 21, e terça-feira, 22, às 8h, no auditório do Bloco dos Mestrados, no campus-sede. A programação conta com palestras voltadas aos alunos do curso e público interessado em conhecer mais sobre a área do programa.

Além das palestras, os alunos do PPGCC apresentarão suas pesquisas em andamento, levantando discussões para o desenvolvimento de pesquisas na área.

Confira a programação completa no site do evento.

[Ascom UFAC]