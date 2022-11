Volkswagen encerra produção do Gol após 42 anos; relembre modelos lançados

- Publicidade -

A Volkswagen confirmou nesta sexta-feira (11) que a produção do VW Gol será descontinuada no Brasil em dezembro, após quatro décadas de produção ininterrupta no mercado nacional. O carro foi líder de vendas do setor automobilístico por 27 anos.

Para marcar a despedida do veículo, a marca apresenta uma série especial chamada Gol Last Edition, desenvolvida pela equipe da Volkswagen do Brasil e limitada a mil unidades. Os detalhes do veículo, como seu preço, devem ser divulgados até o final de novembro.

Com o fim da produção do Gol, o Polo Track assume o posto de carro mais barato da marca. O modelo custará o mesmo preço do Gol atualmente, R$ 79.990, e entra como uma versão simplificada e mais robusta do Polo tradicional.

Lançado em 1980, o Gol começou a ser produzido para substituir o Fusca, veículo destaque no país. O modelo chegou a alcançar 8 milhões de unidades produzidas, e é considerado o carro mais produzido, mais vendido e mais exportado da história do mercado nacional.

Via CNN