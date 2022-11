Vizinhos expulsam Cássia Kis de grupo de condomínio e assinam manifesto contra a atriz

- Publicidade -

Desde a última eleição, Cássia Kis, que apoia o atual presidente Jair Bolsonaro, vem se envolvendo em diversas polêmicas. A atriz acabou irritando seus vizinhos, após fazer declarações contra casais LGBTQIA+ e participar das manifestações contra o resultado das urnas. Assim, os moradores da região de Piracaia, interior de São Paulo, decidiram assinar um manifesto contra a attriz.

Segundo informações publicadas pelo jornalista Lucas Pasin, do Uol, aproximadamente 45 vizinhos repudiaram as falas homofóbicas da artista e estão cogitando abrir um processo na Justiça contra ela por discriminação. Além disso, a atriz foi expulsa do grupo de moradores do condomínio.

“Ela tem uma casa aqui na vila há 1 ano e já estivemos com ela algumas vezes. Cássia comentou com o fundador da vila que tem planos de vir morar de vez aqui após a aposentadoria. O fato é que após tudo isso nós não queremos. Foge completamente dos nossos valores”, revelou um representantes de moradores do local, que preferiu não se identificar.

“A comunidade está revoltada com as falas transfóbicas, homofóbicas. E estudamos possibilidades de expressar esse desagravo. Isso sem falar da participação em atos democráticos. Totalmente desproposital para uma comunidade que decide tudo no voto”, finalizou.

Até o momento, Cassia Kis não se pronunciou sobre o assunto

Fonte: Jetss