Viúva de Gal Costa também era empresária da cantora e a ‘segunda mãe’ de Gabriel

Entre os muitos corações despedaçados com a partida repentina de Gal Costa, está também o de Wilma Petrillo. Era com ela que a cantora era casada desde 1998. Uma longa parceria pessoal e profissional. Wilma, de 72 anos, era ainda empresária da artista, conduzindo com pulso firme a carreira de mulher. Além disso, elas eram sócias em duas empresas, como a Baraka Produções Artísticas.

As duas viviam um relacionamento discreto, como foram todos os outros vividos por Gal. Embora sempre ao lado da estrela da música, a empresária preferia se manter nos bastidores, longe dos flashes e holofotes. Em seus perfis nas redes socias, nenhum registro do casal, mas são muitas as fotos da cantora. No palco, nos camarins e até se vacinando contra a Covid-19.

Wilma Petrillo era também a “segunda mãe” de Gabriel. Elas já estavam juntas quando a cantora adotou o menino, hoje com 17 anos. “Rapaz mais lindo do planeta universo e de todas galáxias! Amo muito muito muito”, escreveu a empresária ao postar uma foto do adolescente, a quem ela costuma chamar de “meu pequeno”.

Gal, Gabriel e Wilma moravam juntos num apartamento no bairro da Bela Vista, em São Paulo. Dois cães da raça golden retriever completavam a família.

