Vitor Pereira se despede e garante que deixa o Corinthians por motivo familiar

O técnico Vitor Pereira se despediu nesta terça-feira (15) de maneira oficial do Corinthians e reiterou que o único motivo de deixar o clube foi por motivo familiar.

“Neste momento, e unicamente por motivo familiar que não foi possível solucionar, é com grande tristeza que encerramos esta enorme experiência nas nossas carreiras. Não me queria despedir sem agradecer o enorme carinho da torcida Corinthiana, que sempre nos fez sentir parte desta apaixonada familia”, disse o treinador em sua rede social.

“Agradecer ao presidente e a todos os membros da direção a oportunidade que nos deram de viver esta fantástica aventura que é treinar o Corinthians. Agradecer aos nossos jogadores que foram guerreiros comprometidos na luta pelos objetivos do clube. Guerreiros solidários e unidos nos momentos difíceis que vivemos juntos. A nossa eterna gratidão a todos. Agradecendo também aos profissionais do clube, da rouparia à cozinha, pessoal da segurança, motoristas, comunicação, staff técnico e médico pela forma humana e profissional que sempre nos trataram. Corinthians uma vez, Corinthiano para sempre! Eterna Gratidão. Em meu nome e da minha equipa técnica. Vai Corinthians!”, completou o treinador.

Agora o Corinthians corre contra o tempo para definir seu novo treinador visando já a disputa do Campeonato Paulista, que começa no dia 15 de janeiro, com transmissão da Record TV.

R7 Notícias