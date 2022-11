Vítor Pereira revela motivos para deixar o Corinthians: ‘Queria muito continuar’

- Publicidade -

Em entrevista à ESPN, o técnico Vítor Pereira revelou os motivos pelos quais não pôde continuar no comando do time do Corinthians para a disputa da temporada 2023. O português afirmou que o seu objetivo imediato é ajudar sua família a enfrentar um problema.

“Eu me sinto muito triste, queria muito continuar esse projeto mas não tem hipótese nenhuma. Não vou pra clube nenhum, não vou pra canto nenhum, eu vou pra casa tenho que ajudar a estabilizar um pouco o processo da doença da minha sogra que está vivendo na minha casa por isso tenho que voltar pra lá”, afirmou Vítor Pereira, que teve um aproveitamento de 51,6 %, com 26 vitórias, 21 empates e 17 derrotas em 64 jogos.

“Talvez o melhor elenco da minha vida de toda a minha carreira porque vive-se ali um ambiente de amizades e pronto. É o que eu tenho a dizer. Toda gente me tratou bem, e agora sou parte da família corintiana”, disse o comandante.

O ambiente e o dia a dia no CT Joaquim Grava foram exaltados pelo técnico. “Queria ficar aqui, mas não posso. O dia a dia do Corinthians é um dia a dia tranquilidade toda gente de apoio, grande amizade com o presidente. Nunca tive problemas, de vez em quando inventam coisas mas nunca tive problema. Muito fácil liderar esse elenco, muito fácil.”

POR ESTADAO CONTEUDO