Vítima motivada por ‘vingança’ mata assaltante horas depois do crime

Um homicídio mobilizou as equipes dos bombeiros e também da PM (Polícia Militar) em Pouso Redondo, no Alto Vale do Itajaí, neste feriado de Proclamação da República. Uma briga de bar resultou na morte de um homem na tarde desta terça-feira (15). Porém, os envolvidos já haviam se encontrado horas antes, em um assalto.

A informação foi divulgada pela própria PM. Segundo relato, o homem de 49 anos que acabou morrendo havia assaltado o autor do homicídio horas antes.

O assalto teria ocorrido ainda na madrugada de terça-feira. A vítima do roubo, um homem de 40 anos, contou aos policiais que saía de um bar quando foi rendido por outros dois homens que, armados com facas, roubaram dinheiro e danificaram o veículo do mesmo.

Horas depois, a vítima do assalto encontra o autor do crime em um bar e os dois acabam se envolvendo em uma briga. Então com uma faca, o homem de 40 anos atinge o peito do suposto assaltante, que não resiste aos ferimentos e morre a caminho do hospital.

O autor das facadas precisou ser contido por populares até a chegada da PM que deu voz de prisão ao homem. Com ferimentos por causa da briga, ele é levado ao hospital e, posteriormente, encaminhado à delegacia de polícia.