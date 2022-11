Viraliza outdoor bolsonarista pedindo respeito ao resultado das urnas

- Publicidade -

A foto de um outdoor de 2018 com a imagem de Bolsonaro pedindo respeito ao “resultado das urnas” viralizou no Twitter. A foto foi tirada em Tangará da Serra (MT) em 2021 e, segundo o autor, “sabia que ia virar uma piada no futuro”. Até a publicação desta matéria, a postagem original contava com mais de 250 mil curtidas.

O outdoor foi plotado após as eleições de 2018, em que Jair Bolsonaro (PL) foi escolhido pela maioria o novo presidente da República. Além dda frase “democracia começa respeitando o resultado das urnas”, o cartaz dizia “somos mais de 57 milhões”, referência à votação de Bolsonaro naquele ano, que recebeu 57.797.847 de votos no segundo turno.

Tirei essa foto no começo de 2021 pq eu sabia q ia virar uma piada no futuro. E cá estamos… pic.twitter.com/bGlpfA95ha — Arthormentado (@ArthurMarini_) November 1, 2022

Nos comentários do tweet, várias pessoas compararam a mensagem do outdoor com a reação pós-eleição de parte dos apoiadores de Bolsonaro, que não aceitam a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e fazem bloqueios nas estradas em vários estados alegando, sem provas, fraude no resultado das urnas e pedindo intervenção das Forças Armadas.

envelheceu como vinho — Pix da Silva Jr (@LusTravassos2) November 1, 2022

Em Tangará da Serra (MT), cidade do outdoor, localizada a 243km de Cuiabá, bolsonaristas bloqueiam a MT-358, principal estrada que dá acesso à região. Comerciantes da cidade fecharam seus negócios mais cedo nessa terça-feira (1/11) para dar apoio aos bloqueios.

democracia só quando convém a eles 🙂 — pacas (@leticiapacas) November 1, 2022