Vila Nova e Paysandu decidem Copa Verde no Serra Dourada

Vila Nova e Paysandu decidem neste sábado, 19, às 17 horas (hora Acre), no estádio Serra Dourada, em Goiânia, Goiás, o título da Copa Verde 2022.

Na primeira partida o placar foi 0 a 0 no jogo em Belém, no Pará, na última terça e por isso quem vencer agora, fica com a taça. Se a partida terminar empatada, o campeão vai ser decidido nas cobranças de penalidades.

Neto é o Acre

Depois de campanhas abaixo do esperado de Humaitá e Rio Branco no torneio, o atacante Neto, do Vila Nova, será o Acre na decisão do Serra Dourada. Neto vive uma grande fase no Vila e quer fechar a temporada com um título importante.

Quanto vale?

O título da Copa Verde vale o prêmio de R$ 150 mil para o campeão e uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil em 2023. O Vila Nova tenta uma conquista inédita e o Paysandu busca o tricampeonato.