Vídeos: Globo teria prejuízo milionário com incêndio em novela, diz programa

Após o incêndio que atingiu os Estúdios Globo, na tarde desta sexta-feira (18/11), ter sido controlado pelo Corpo de Bombeiros, começaram as especulações. O programa Melhor da Tarde, da Band, apontou um “prejuízo milionário” da emissora carioca pela destruição do cenário da novela Todas as Flores.

Na atração de Catia Fonseca, o jornalista Rafael Pessina disse ter recebido a suposta informação de um colega a respeito dos custos de cenografia, que poderiam chegar a R$ 5 milhões. O fogo consumiu parte do cenário da empresa fictícia Rhodes, principal ambiente de Todas as Flores.

De acordo com a Globo, o cenário da Rhodes totalizava 717 metros quadrados de cenários construídos, incluindo escritórios da diretoria, sala de reuniões, sala de criação, sala de costura e laboratório de criação de fragrâncias.

Na cidade cenográfica, local onde o fogo atingiu, ficavam a fachada e o primeiro pavimento da Rhodes. Ninguém se feriu no acidente e a causa do incêndio ainda é investigada.

Em nota, a emissora pontuou que “não haverá impacto na produção da novela, pois o interior do cenário atingido pelo fogo, a loja Rhodes de Todas as Flores, é reproduzido em estúdio”.

“Não havia profissionais no local no momento do incêndio e não houve feridos. O fogo foi controlado pela Brigada de Incêndio da Globo e por bombeiros do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros, que ainda estão no local. As causas ainda estão sendo apuradas”, afirma a emissora.

