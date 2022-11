Vídeo: Policial que aparece interagindo com bolsonaristas em bloqueio no Acre é investigado

- Publicidade -

Após vídeo de policial militar circular em manifestação após as eleições para a presidência de 2022, nas proximidades de Brasiléia, no interior do Acre, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), pediu a instauração de procedimento administrativo para apurar os fatos e a conduta do militar ao Corregedor-Geral da Polícia Militar do Estado do Acre. A Corregedoria-Geral da PM tem 10 dias para apresentar posicionamento, a contar do dia 2.

A assessoria de comunicação da Polícia Militar, informou que “o comando do 5º Batalhão, onde o policial é lotado, já tomou todas as providências cabíveis, dentre elas a abertura de procedimento apuratório, e comunicou o fato ao comandante da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), tenente-coronel M. Jorge, e o comandante-geral, coronel Luciano Dias Fonseca. E a corregedoria-geral da PMAC já instaurou inquérito para apurar os fatos”.

No vídeo que circula nas redes sociais, enquanto os colegas em exercício fazem a patrulha do local, o PM balança uma bandeira do Brasil hasteada em um cano PVC, entre os manifestantes.

Em dado momento, o PM é jogado para cima pelos manifestantes que gritam “Brasil, Brasil, Brasil”. Durante o movimento, o militar levanta a mão esquerda em ato que se assemelha ao de comemoração.

A petição do MPAC destaca que se deve observar se houve abuso de autoridade ou omissão por parte da equipe policial presente, além da necessidade de se manter os princípios da obediência e respeito aos direitos humanos.

Ainda segundo o MPAC, o pedido é respaldado também com base no pedido do Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que determinou a desobstrução de rodovias e vias públicas em todo o país, com o apoio das forças de segurança, na última segunda-feira (31).

Veja o vídeo:

Contilnet