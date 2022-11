Vídeo: mulher leva soco de homem e desmaia durante confusão

- Publicidade -

Uma mulher ficou desacordada, no chão, após ser atingida por um soco no rosto durante confusão, na Área Especial 8, do Guará II. De acordo com a Polícia Civil do DF (PCDF), o caso teria ocorrido no último sábado (29/10).

Um morador da região registrou a discussão pela janela do apartamento dele. Nas imagens é possível ver um grupo de seis pessoas, que aparentavam estar brigando. Em determinado momento, as únicas duas mulheres no local são atingidas por um soco no rosto, dado por um homem que veste roupa preta.

Após ser atingida pelo golpe, uma das vítimas cai no chão e desmaia. As outras pessoas envolvidas na confusão gritam por socorro e discutem com o autor das agressões contra as mulheres.

Diante da cena, outras pessoas se aproximam do grupo e tentam auxiliar a mulher desacordada. O criminoso é afastado da cena por outro homem.

Segundo a PCDF, até o momento, nenhuma das vítimas registrou boletim de ocorrência na corporação.

Veja: