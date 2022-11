Vídeo mostra menino de 11 anos sendo atropelado por moto e carro após sair de escola no AC; ele segue grave

- Publicidade -

Um vídeo captado por uma câmera de segurança mostra o momento exato em que Glaverton Marlon Rodrigues Fontes, de 11 anos, é atropelado por uma moto e um carro na Rua Rio Grande do Sul, bairro Preventório, em Rio Branco, após sair da escola acompanhado por um amigo na última terça-feira (1). As imagens já estão com a Polícia Civil, que investiga o caso.

No vídeo, é possível ver que o amigo dele já estava do outro lado da rua. Ele então atravessa a alguns metros da faixa de pedestre e é atingido primeiramente pela motocicleta, cai e o carro, que também estava na via, passa por cima dele. Assim que percebe, o amigo que estava com ele fica desesperado.

O motociclista para ao colidir com contra o muro, mas o motorista do carro segue. A mãe do menino, Mariane Delaguila, de 28 anos, disse que o estado do menino continua grave. “Ele está entubado, o pulmão dele levou uma pancada e foi drenado, então é considerado grave ainda. O corpo dele está reagindo bem à medicação”, disse.

Ele segue na UTI do Hospital da Criança que funciona atualmente no Into. Ainda muito abalada, a mãe conta que não conseguiu ver o vídeo. “Não consigo ver nada. Nem vídeo, nem as reportagens. A gente registrou o boletim de ocorrência e a polícia está em busca do paradeiro do carro. Porque ninguém sabe o número da placa do carro que aparece”, disse.

Mariane é mãe do menino de 11 anos e de um bebê de 3 meses.

O delegado Alex Danny, da 1ª Regional que investiga o caso, informou que as investigações já começaram. “Foi instaurado o procedimento ontem [quinta,3] e já está sendo feito o relatório de investigação policial e já tem uma pessoa para ser ouvida, um dos envolvidos no acidente e estamos aguardando a identificação do outro para fazermos a oitiva dele. Para não atrapalhar as investigações, não vamos informar qual deles foi identificado”, disse.

