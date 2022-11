Vídeo mostra exato momento em que homem morre após ser atingido com um soco em posto de combustível no Acre

- Publicidade -

Um vídeo gravado por populares que consumiam bebida alcoólica no estacionamento de um posto de combustível na madrugada deste domingo (20), na rodovia AC-40, no bairro Vila Acre, na região do Segundo Distrito de Rio Branco, registrou o exato momento em que um homem identificado por Raimundo Vieira de Moura, de 62 anos foi agredido com um soco e um empurrão que resultou na morte dele.

O vídeo mostra uma confusão entre dois homens e duas mulheres tentando apartar a briga. Inicialmente, Raimundo, a vítima fatal, não estava envolvido na briga, ele consumia bebida alcoólica encostado em um veículo e bem próximo, dois homens trocavam socos, quando Raimundo tenta intervir leva um soco de raspão, um empurrão e cai batendo a cabeça fortemente no chão.

A pessoa que filmou a briga chega a comentar: “morreu, morreu”. Após a queda, populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU que ao chegar ao local constatou a morte.

O corpo foi resgatado pelo IML para exame cadavérico.

A Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa- DHPP deu início às investigação e busca imagens de câmeras de segurança.

Veja o vídeo: