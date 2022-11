Vídeo: Ex-aliado diz que Bolsonaro bate em Michelle: ‘Deu uns tapas nela’

- Publicidade -

Ex-aliado de Jair Bolsonaro, o deputado Julian Lemos acusou o presidente Jair Bolsonaro de bater na primeira-dama Michelle Bolsonaro no palácio. O parlamentar, que rompeu com o presidente, foi questionado, durante uma entrevista na Paraíba, se a relação de Bolsonaro com a primeira-dama “era de fachada”.

“A relação é de fachada. Ela não quer nem ver ele. Nas primeiras férias dele, que ele foi pra uma ilha, ela foi colocar um silicone e ele deu uns tapas nela”, disse Julian sem apresentar provas ou detalhar como ficou sabendo das supostas agressões do presidente contra a primeira-dama (veja a partir de 1 hora e 50 minutos do vídeo da entrevista ao podcast Arretado).

Além disso, o deputado contou que Michelle não esteve presente no discurso de Bolsonaro, em que o presidente falou pela primeira vez da derrota para Lula, porque “estava toda marcada” por causa de uma suposta nova agressão.

“Ela não estava porque estava toda marcada. Manda ela aparecer aí”, disse o deputado na entrevista realizada no dia 1º de novembro.

Ex-coordenador da campanha de Bolsonaro no Nordeste nas eleições de 2018, Lemos não conseguiu se reeleger neste ano.

Lemos ainda provoca, dizendo que guarda no celular pesadas revelações contra o presidente: “Mande Bolsonaro me chamar de traidor para ver o que eu boto aí”.

Veja/Abril