Vídeo: equatoriano irrita sheik do Catar em jogo da Copa e viraliza

- Publicidade -

No jogo entre Catar e Equador, neste domingo (20/11), a internet se preocupou com a vida de um torcedor equatoriano que resolveu provocar um sheik catari na arquibancada. Em vídeo que viralizou no Twitter, o homem se irrita e manda o sul-americano calar a boca.

O vídeo, publicado no primeiro tempo da partida, ultrapassou 7 milhões de acessos logo após o fim da partida e foi gravado assim que o VAR anulou o primeiro gol do Equador.

O equatoriano, olhando para os demais torcedores, fez sinal de dinheiro com a mão, sugerindo que a arbitragem havia sido “comprada”. Imediatamente, um sheik reagiu mandando o rival se calar.

O sul-americano respondeu pedindo para o sheik se acalmar, porque era uma brincadeira. Mas, pela coragem, o torcedor viralizou instantaneamente. “Coragem” e “corajoso” estiveram na maioria dos comentários. Outros apostaram que o equatoriano “não volta para casa” e tinha assinado sua “sentença de morte”, em referência às violações de direitos humanos. Em seguida, outro vídeo com a continuação da história também repercutiu no Twitter. Os dois torcedores apareceram juntos e fizeram as pazes. Assista: