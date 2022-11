VÍDEO: Cruzeirense vence luta internacional no Egito durante competição de MMA

- Publicidade -

O cruzeirense Marcos Silva do Nascimento, venceu o egípcio Islam Mostafa na categoria 77kg, no último sábado, 5, durante competição internacional realizada no Egito.

O acreano iniciou o combate estudando o adversário e logo encurtou o jogo dominando o centro do Cage. Na sequencia, o Brasileiro leva o Islam Mostafa para baixo dominando o 1ª round completamente.

O segundo round, não teve nenhuma mudança na estratégia. Marcos fez o mesmo jogo encurtando o espaço e levando o adversário para baixo, tendo oportunidades de finalização ao passar para as costas do adversário.

Já no 3º Round, visivelmente cansado, o egípcio sente os golpes de Marcos entrando e fica mais na defensiva. Na metade do round, Islam aplica uma sequencia de socos em Marcos Silva que aparentemente não surte efeito nenhum.

Após o fim deste round, os juízes, por unanimidade, consagram Marcos Silva campeão da competição internacional no QADYA MMA 002.

“Graças a Deus eu consegui impor meu jogo e sai com a vitória, com as mãos levantadas. É a sensação de dever cumprido. Quero agradecer a todos que me ajudaram direta e indiretamente, os patrocinadores, as galeras que me ajudam no treino e todos que torcem e passam energia positiva, e também a minha família que me apoia; isso é muito importante pra mim”, finalizou Marcos Silva.

