Vidente expôs há 3 meses que Guilherme de Pádua estava com medo de morrer: “Não existe arrependimento”

- Publicidade -

A astróloga Monica Bounfiglio, há 3 meses, fez uma leitura do mapa astral do ex-ator Guilherme de Pádua, assassino de Daniella Perez

A morte de Guilherme de Pádua, que sofreu um infarto neste último domingo (6), segue dando o que falar na web. A informação foi divulgada em primeira mão pelo pastor Márcio Valadão, durante uma transmissão ao vivo pelas redes sociais. O assassino de Daniella Perez se converteu à igreja evangélica após cumprir pena pelo homicídio. Ele tinha 53 anos e morreu em casa.

“Recebi o telefonema de uma irmã falando de um dos nossos pastores que acabou de falecer. Pra mim, foi um impacto muito grande, porque hoje de manhã eu dirigi o culto e ele estava com a esposa no primeiro banco. Ele praticou aquele crime tão terrível com a Daniela Perez, foi preso, cumpriu a pena e se converteu. Ele tava dentro de casa, caiu e morreu”, disse Márcio.

Vidente fez previsão sobre Guilherme há 3 meses

A astróloga Monica Bounfiglio, há 3 meses, fez uma leitura do mapa astral do ex-ator: “Até dezembro de 2022, ele está com Plutão em sextil com Netuno. Ele está com medo de morrer, é um trânsito chamado ‘vida e morte’. Provavelmente, está enclausurado com medo de morrer. O quíron dele está na relação da morte da Dani. E, pelo mapa, não existe arrependimento”.

Até o momento, nenhum parente de Daniella se manifestou sobre o assunto. Internautas aguardam posicionamentos de Gloria e Raul Gazolla, mas ambos seguem em silêncio. O ator, em junho, concedeu entrevista ao podcast Inteligência Limitada e disparou: “Quero que eles (Guilherme de Pádua e Paula Thomaz) vivam a vida deles da pior maneira possível”.