Vice-prefeita de Rio Branco participa seminário organizado pela Frente Nacional dos Prefeitos em Barcelona

A Prefeitura de Rio Branco, por meio do Gabinete da vice-prefeita e da secretaria municipal de Planejamento, participou do Seminário Smart Cities em Brasil com o tema “Retos y Oportunidades” em Barcelona.

O seminário é organizado pela Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) em parceria com a prefeitura de Barcelona e tem como objetivo discutir as principais oportunidades de cada município no desenvolvimento urbano inteligente e sustentável.

A vice-prefeita Marfisa Galvão participou da composição da mesa do dispositivo de honra de prefeitos, juntamente com o Prefeito de Ribeirao-Preto (SP), Duarte Nogueira, Vice-Prefeita de Salvador (BA), Ana Paula Matos, o Prefeito de São José dos Campos (SP), Anderson Farias , Prefeito São Vicente (SP) Kayo Amado, o Prefeito de Dourados (MS) Alan Guedes e o Prefeito de Rio Verde (GO) Dr Paulo do Vale.

Marfisa Galvão e a secretária de Planejamento, Neiva Tessinari, participaram do Seminário e apresentaram o “1001 Dignidades” aos presentes com o intuito de captar investimentos para sua execução do projeto.

Além disso, houve no local um diálogo de prefeitos brasileiros com empresários catalães.

Assecom – Prefeitura de Rio Branco