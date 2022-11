Via Verde Shopping transmitirá oficialmente os jogos da Copa do Mundo do Catar

- Publicidade -

O maior evento de futebol do mundo está quase iniciando, daqui seis dias a Copa do Mundo do Catar 2022 inicia e o Via Verde Shopping, em parceria com a Rede Amazônica, afiliada da Rede Globo no Acre, transmitirá oficialmente os jogos da Copa do Mundo do Qatar, que ocorre entre os dias 20/11 e 18/12.

O evento contará com dois telões na Praça de Alimentação, neles serão transmitidos todos os jogos da competição que ocorrerem durante o funcionamento do shopping. Para Vinícius Teixeira, gerente de Marketing do shopping, é uma satisfação poder transmitir os jogos da seleção brasileira na Copa. “É o maior evento do futebol e reúne pessoas do mundo inteiro para prestigiar. Nos sentimos felizes em proporcionar esse momento para os clientes. E que venha o hexacampeonato”, finaliza.

Vale ressaltar que dos dias 20/11 a 02/12 o shopping funcionará das 10h às 22h e durante os quatro dias, além da transmissão dos jogos, terá atrações musicais com Ixã Baribay, 20, Novo Samba, 24, DJ Pablo Germano, 28, e Jadson Santos, 2.

Confira a programação de transmissão:

20/11, abertura da Copa, 10h;

24/11, Brasil e Sérvia, 14h;

28/11, Brasil e Suíça, 11h;

02/12, Brasil e Camarões, 14h.

Assessoria