Vereador Rogério Pontes obtém liberdade provisória após ser preso por descumprir medidas em favor de ex-mulher

Preso preventivamente no último dia 22 de outubro por descumprir, segundo denúncia do Ministério Público, medidas protetivas em favor de sua ex-mulher, Yuna Gagarin, o vereador de Brasiléia Rogério Pontes, do PROS, foi solto nesta terça-feira, 8, por decisão Clovis de Souza Lodi, da Vara Criminal daquela Comarca.

No alvará de soltura, o magistrado deixou claro que as mesmas medidas estão mantidas e estabeleceu ao vereador o monitoramento eletrônico por meio do Sistema Sac24, que possibilita a visualização em tempo real da movimentação para o cumprimento de regras pelo custodiado.

O vereador que deverá voltar às suas atribuições na Câmara de Brasiléia na próxima semana com a tornozeleira eletrônica novamente, deverá acatar várias medidas conforme decisão publicada pelo Juiz da Comarca, Doutor Clovis Lodi.

