Vera Magalhães chora ao falar sobre Marina Silva

Durante a edição desta segunda-feira (31/10) do programa Roda viva da TV Cultura, a apresentadora Vera Magalhães se emocionou e foi às lágrimas ao detalhar o histórico de Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente. A jornalista foi a responsável por conduzir o tradicional programa de entrevistas nesta noite.

A cena ocorreu durante a despedida do Roda viva. Vera agradeceu a disponibilidade de Marina Silva para participar do programa, em seguida passou para o histórico da filiada ao partido Rede Sustentabilidade.

Ao comentar sobre os ataques que a ex-ministra já sofreu por militantes de esquerda e direita, Vera não conseguiu segurar as lágrimas.

“Marina Silva foi como poucas alvo de todos os males que corrói a política nos últimos anos. Ela foi atacada pelo PT, depois pelo Bolsonarismo. Sofreu uma tentativa de silenciamento pela propagação de uma narrativa mentirosa (…) A generosidade que ela passou por cima dessas desavenças em nome da democracia servem de exemplo para o que a gente tem de fazer agora”.

