Vendedor de algodão doce é preso por violência doméstica

De acordo com testemunhas que estavam no fórum no momento da prisão, o suspeito, apelidado de Grilo, é ‘famoso’ na cidade por imitar o barulho do inseto e por gritar frases para chamar atenção dos clientes e vender algodão doce.

O vendedor de algodão doce foi preso, na tarde desta terça-feira (8), após comparecer ao fórum para consultar um processo criminal. Porém, contra ele havia um mandado de prisão preventiva em aberto por prática de violência doméstica. O crime teria ocorrido em 2019, na região do ABC Paulista.