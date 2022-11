Vencedor da Bola de Ouro, atacante francês Benzema está fora da Copa

- Publicidade -

Vencedor do prêmio Bola de Ouro em 2022, o atacante Karim Benzema é mais um jogador a desfalcar a seleção da França para a Copa do Mundo que se inicia neste domingo (20/11). Segundo informações do jornal Le Parisien, uma lesão na coxa esquerda foi constatada após exames realizados nesta noite em Doha, no Catar.

Vale lembrar que Benzema perdeu alguns jogos durante o início da temporada 2022/2023 pelo Real Madrid com lesão na coxa direita e sobrecarga muscular. Ele vinha treinando em separado do resto da equipe francesa desde a chegada no país-sede da copa.