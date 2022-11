Velório do vereador Gilberto Diniz ocorre em Sena Madureira

- Publicidade -

O velório do vereador Gilberto Diniz (MDB), teve início as cinco horas da manhã desta quinta-feira, 10, na casa do irmão Gilval Diniz, no bairro Jorge Alves Junior, próximo a Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB).

As 15 horas o corpo será levado para Câmara de Vereadores. No parlamento Diniz será homenageado pelos colegas. O sepultamento está marcado para as 17 horas no cemitério São João Batista, em Sena Madureira.

Gilberto Diniz morreu na noite da última terça-feira, 8, em Brasília, após um procedimento cirúrgico no coração.

Acre News