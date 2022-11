Veja: Tite convoca a Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

- Publicidade -

O técnico Tite convocou nesta segunda-feira os 26 nomes que representarão a Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Qatar. Além daqueles já esperados, a lista sanou dúvidas como a presença de Daniel Alves e a ausência de Roberto Firmino. Ao mesmo tempo, Coutinho está mesmo fora por lesão e Éverton Ribeiro é chamado.

Coordenador da Seleção Brasileira, Juninho Paulista também anunciou os observadores técnicos que estarão com a delegação no Qatar: Ricardo Gomes (treinador), Fernando Lázaro (Corinthians) e Lucas Oliveira (Palmeiras). O ex-jogador aproveitou para revelar que o chefe de delegação será Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Para a dúvida na lateral direita, o treinador optou por convocar Daniel Alves, em detrimento de um outro zagueiro. Com isso, Éder Militão será mesmo um defensor central e não será improvisado.

Já na incógnita na zaga, Tite escolheu Bremer, que venceu a corrida contra Ibañez e Lucas Veríssimo, que também estavam no páreo até os últimos dias que antecederam a convocação.

No meio-campo, a novidade ficou por conta da ausência de Philippe Coutinho, que teve lesão muscular e acabou ficando fora da Copa do Mundo. Com isso, o caminho ficou livre para Éverton Ribeiro.

Por fim, no ataque, a dúvida sanada foi a convocação de Gabriel Martinelli, que conseguiu levar vantagem em uma concorrência grande de talentos, como Roberto Firmino, que acabou ficando fora.

Os jogadores chamados se apresentam no dia 14 de novembro, em Turim, na Itália, onde a Seleção Brasileira vai treinar por cinco dias, no CT da Juventus, antes de viajar para o Qatar (dia 19 deste mês). A comissão técnica chega na cidade italiana entre os dias 12 e 13.

A Seleção estreia na Copa no dia 24, às 16h, contra a Sérvia, depois enfrenta a Suíça, no dia 28, às 13h. Para encerrar a participação no Grupo G, ela duela com Camarões, no dia 2 de dezembro, às 16h.

Confira a lista completa dos convocados para Copa do Mundo:

GOLEIROS



Alisson (Liverpool)

Éderson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

LATERAIS

Danilo (Juventus)

Daniel Alves (Pumas)

Alex Sandro (Juventus)

Alex Telles (Sevilha)

ZAGUEIROS

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (Chelsea)

Éder Militão (Real Madrid)

Bremer (Juventus)

VOLANTES

Casemiro (Manchester United)

Fabinho (Liverpool)

Fred (Manchester United)

Bruno Guimarães (Newcastle)

MEIAS

Lucas Paquetá (West Ham)

Éverton Ribeiro (Flamengo)

ATACANTES

Neymar (PSG)

Vini Jr. (Real Madrid)

Raphinha (Barcelona)

Antony (Manchester United)

​Richarlison (Tottenham)

Pedro (Flamengo)

Gabriel Jesus (Arsenal)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Rodrygo (Real Madrid)

Fonte: Lance!