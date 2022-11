Veja quais os modelos de carros mais comprados pelos acreanos no mês de outubro

- Publicidade -

Saiu a lista dos carros mais vendidos no Acre, no mês de outubro. A lista foi elaborada pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) e corresponde aos 100 veículos vendidos no mês passado.

No nosso estado, o pódio foi 100% de picapes, a nº 1 foi a Mitsubishi L200 com 33 veículos vendidos.

O Fiat Strada, Toyota Hilux, VW Gol ficam respectivamente no segundo lugar no pódio com 17 unidades vendidas. Por fim, Chevrolet Onix ocupa a última posição do ranking, com 16 unidades negociadas.

Por Wanglézio Braga/Acre