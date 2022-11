Veja os países mais “bêbados” do mundo e a posição do Brasil

- Publicidade -

Um estudo realizado em mais de trinta países estabeleceu um ranking dos países em que seus habitantes se embriagaram mais em 2019. Escócia, Inglaterra e Austrália são os 3 países mais bêbados do mundo, enquanto o Brasil está na 10° nação.

The Global Drug Survey (GDS) é uma organização de pesquisa independente com sede em Londres (Reino Unido). O relatório foi publicado em 25 de janeiro de 2021, e nele consta uma lista dos países com mais pessoas bêbadas do mundo.

O que o relatório quer dizer com “bêbado”?

De acordo com o GDS, embriaguez é definida como ter bebido tanto que as faculdades físicas e mentais ficam prejudicadas a ponto de prejudicar o equilíbrio e a fala. Torna-se difícil concentrar-se, conduzir uma conversa corretamente ou manter um comportamento estável.

Os pesquisadores entrevistaram 110.000 pessoas em 33 países. Além disso, os dados do estudo são anteriores à pandemia de Covid-19, ou seja, entre 7 de novembro e 30 de dezembro de 2019.

Lista com os países mais bêbados do mundo. (The Global Drug Survey (GDS))

Os mais bêbados do mundo

Segundo a classificação, Escócia, Inglaterra e Austrália ocupam os três primeiros lugares. Britânicos (Escócia e Inglaterra) afirmaram ter bebido 34 vezes por ano, os australianos 32 vezes e o Brasil, no 10° colocado, com 21,6 vezes.

Os países mais “sóbrios” são Colômbia, Argentina, Portugal e México.

Homens são os mais bêbados

Os homens com menos de 25 anos são os que mais declararam embriaguez recorrente (28 vezes). No caso das mulheres da mesma faixa etária, esse número é menor (22 vezes). Além disso, esses números diminuem com a idade. Isso inclui mulheres com mais de 25 (12 vezes) e homens com mais de 25 (19 vezes).

Por fim, o GDS conduziu outro estudo em meio à pandemia, entre maio e junho de 2020. De acordo com os resultados, 30 a 50% das pessoas que disseram beber álcool com frequência também disseram que consumiram mais durante a quarentena.

Fonte: Flipar