Veja os números sorteados da Mega-Sena 2.536 com prêmio de R$ 55 milhões

- Publicidade -

A Caixa Econômica Federal sorteou, neste sábado (5), em São Paulo (SP), os números do concurso 2.536 da Mega-Sena com prêmio de R$ 55 milhões.

Veja os números para a Mega-Sena 2.536: 09-22-27-30-33-45.

O sorteio aconteceu pouco depois das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.

Na última quinta-feira (3), o concurso 2535 da Mega-Sena, estimado em R$ 43 milhões, acumulou. Porém, os blumenauenses mostraram que são sortudos e uma aposta feita no Vale do Itajaí garantiu R$65.724,40 em um bolão na quina.

Chances de ganhar

A possibilidade de ganhar varia com a quantidade de números apostados. A partir de R$ 4,50, a menor aposta com seis números, a chance de acertar todas as dezenas é de uma em 50.063.860. Já com sete dezenas, pagando o valor de R$ 31,50, a chance passar a ser de uma em 7.151.980.