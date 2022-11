Veja os dois clubes europeus disputam Endrick com o Real Madrid

- Publicidade -

Uma das maiores promessas do futebol brasileiro, o atacante Endrick, de 16 anos, já é disputado por três grandes clubes europeus.

Além do Real Madrid, cuja negociação com o Palmeiras já foi revelada pela mídia espanhola, o Chelsea e o Paris Saint-Germain estão de olho no talento do brasileiro.

De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em transferências de futebol, estas são as três equipes que mais pressionam o Palmeiras por Endrick, embora outras também estejam de olho no atacante.

O contrato de Endrick com o Palmeiras vai até 2025, e os clubes teriam que pagar cerca de 60 milhões de euros pela rescisão, além de esperar até 2024, quando o atacante completa maioridade e pode jogar fora do Brasil. Mesmo assim, os clubes já negociam para ver quem sai na frente e garante o jogador.

Douglas Ramos, pai de Endrick, disse a Fabrizio Romano que nada está decidido por enquanto. “Nada foi decidido para o Real Madrid ou para qualquer outro clube. Ainda não temos preferência”, disse ele. “Vamos decidir nos próximos meses, o clube que pagar o que o Palmeiras quer e nos mostrar o melhor projeto técnico para o Endrick, vai contratar o menino”, continuou.

IG