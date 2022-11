Veja: INSS confirma pagamento dobrado neste mês de novembro

Os segurados que começaram a receber algum benefício previdenciário depois do pagamento do salário extra deste ano, ou seja, em maio, receberão a quantia em cota única neste mês de novembro, conforme o calendário oficial da autarquia.

Em suma, o pagamento da parcela única do 13° salário do INSS será realizado para:

Quem começou a receber algum benefício previdenciário a partir do mês de maio deste ano;

Quem recebeu salário previdenciário por no mínimo 30 dias;

Quem recebe: aposentadoria, pensão por morte, auxílio reclusão, auxílio acidente e auxílio doença.

Todavia, em alguns casos o pagamento sofrerá com descontos do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física). A contribuição é válida para pessoas com 64 anos ou menos, que ganham mais que R$ 1.903,98 por mês, ou quem tem 65 anos ou mais e recebe um valor superior a R$ 3.807,93.

Calendário para segurados que ganham um salário Final do número de benefício 1: 24 de novembro;

Final do número de benefício 2: 25 de novembro;

Final do número de benefício 3: 28 de novembro;

Final do número de benefício 4: 29 de novembro;

Final do número de benefício 5: 30 de novembro;

Final do número de benefício 6: 01 de dezembro;

Final do número de benefício 7: 02 de dezembro;

Final do número de benefício 8: 05 de dezembro;

Final do número de benefício 9: 06 de dezembro;

Final do número de benefício 0: 07 de dezembro. Calendário de quem recebe acima do piso Final do número de benefício 1 e 6: 01 de dezembro;

Final do número de benefício 2 e 7: 02 de dezembro;

Final do número de benefício 3 e 8: 05 de dezembro;

Final do número de benefício 4 e 9: 06 de dezembro;

Final do número de benefício 5 e 0: 07 de dezembro.

Como consultar o pagamento do INSS?

O segurado poderá consultar informações sobre o salário extra das seguintes formas:

Site Meu INSS

Acesse o portal Meu INSS pelo navegador; Clique em “Entrar com Gov.br”; Procure a opção “Extrato de Pagamento de Benefício”.

Aplicativo Meu INSS

Instale o aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS; Faça login com os dados pessoais registrados na plataforma; Clique em “Entrar”; Selecione o botão “Extrato”.

Central de Atendimento 135

Também há opção de consultar as informações pela central de atendimento do INSS, no número 135 (disponível de segunda a sábado, das 7 horas às 22 horas – sem cobrança de taxas).

