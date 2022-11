Veja como se inscrever no concurso com mais de 800 VAGAS e salários de até R$ 5 MIL

As vagas são para o cargo de escriturário, que exige a escolaridade de nível médio completo. Parte dessas vagas são destinadas para pessoas com deficiência, indígenas, negros e trans. As oportunidades estão divididas por macro e microrregiões do Rio Grande do Sul. Além do salário, os selecionados para as vagas terão direito a outros benefícios.

O prazo de inscrições se encerra no começo de dezembro e as provas estão previstas para acontecer em janeiro de 2023, envolvendo conhecimentos básicos e específicos. Para participar da seleção é preciso pagar a taxa de inscrição ou solicitar a isenção e cumprir com os requisitos do edital.

Como se inscrever no concurso Banrisul?

O prazo de inscrição teve início na sexta-feira (18) e segue até o dia 7 de dezembro, por meio do site da banca organizadora do concurso, a Cesgranrio (https://www.cesgranrio.org.br/concursos/principal.aspx). Para participar é preciso pagar uma taxa de R$ 45.

Pessoas com deficiência e com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio mensal podem solicitar a isenção da taxa até o dia 25 de novembro, por meio do site da Fundação Cesgranrio.

Do total de 824 vagas, 512 são destinadas à ampla concorrência, 103 para pessoas com deficiência, 131 para pessoas negras, 39 para trans e 39 para indígenas.

Os aprovados no concurso terão jornada de trabalho de 30 horas semanais, com ganhos iniciais no valor de R$ 4.852,89, divididos da seguinte forma: R$2.664,93 de vencimento, R$1.173,54 de cesta-alimentação e R$1.014,42 de auxílio-refeição. Após 90 dias da contratação, a remuneração passará a ser de R$ 5.150,97, com o vencimento reajustado para R$2.963,01.

Além do salário, os funcionários do banco estadual do Rio Grande do Sul têm direito a plano de saúde médico e odontológico, plano de previdência privada e possibilidade de ascensão na carreira de acordo com os planos de cargos e carreiras da instituição. A contratação é nos moldes da CLT.

Quando serão as provas?

O requisito do certame é ter nível médio de escolaridade. As provas serão realizadas no dia 22 de janeiro de 2023, em uma única etapa que ocorrerá através da aplicação de prova objetiva, realizada nas cidades de Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul.

Ao todo serão quatro horas e meia de duração, no máximo, para responder as 80 questões que estarão divididas em 25 de conhecimentos básicos e 55 de conhecimentos específicos. Para ser aprovado é preciso obter 50% ou mais do total de pontos das provas objetivas, além de 50% ou mais nas áreas de conhecimentos básicos ou específicos.

Além disso, o candidato não poderá zerar em nenhuma das oito disciplinas. A conclusão de todas as etapas será no dia 15 de março de 2023, com a homologação. O resultado da seleção será divulgado no site da Cesgranrio e terá validade de 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período.

