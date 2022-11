Veja como participar de ação que reúne 160 instituições em mutirão nacional de negociação de dívidas

- Publicidade -

Consumidores que desejam renegociar pendências financeiras podem aproveitar o Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira. A ação online começou nesta terça-feira (1º) e vai até 30 de novembro (saiba mais abaixo).

O Banco Central do Brasil, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a Secretária Nacional do Consumidor e o Procon trabalham em conjunto no mutirão que reúne mais de 160 instituições. A campanha ainda conscientizar os consumidores sobre o superendividamento.

Quem pode participar?

De acordo com a Febraban, chega a mais de 22 milhões o volume total de contratos em atraso repactuados no período da pandemia de Covid-19, entre 2020 e 2022, que superam R$ 1,1 trilhão de saldo negociado.

No mais recente Mutirão de Negociação e Orientação Financeira que ocorreu em março deste ano,1,7 milhão de contratos foram renegociados, “trazendo alívio financeiro imediato para empresas e consumidores endividados”, diz a federação dos bancos.

Podem participar do mutirão:

Pessoas físicas com dívidas que não possuem bens dados em garantia

Pessoas físicas que estejam com dívidas em atraso e que tenham sido contraídas por meio bancos ou financeiras

Como participar?

Para participar da campanha o interessado deve acessar a página do mutirão na internet. Nela, o consumidor encontra orientações sobre como organizar as finanças e conseguir negociar a dívida em atraso, além de ter acesso aos canais diretos dos bancos e acesso à plataforma de mediação ConsumidorGovBr.

O banco tem o prazo de 10 dias para analisar a solicitação e apresentar uma proposta.

Quais são os bancos que participam do mutirão?