Valor Econômico aponta Jorge Viana como ‘presença certa’ em governo Lula

- Publicidade -

O colunista do jornal Valor Econômico, o doutor em Direito Bruno Caruzzo, apontou o ex-senador Jorge Viana (PT-AC) como presença certa do governo de presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Fernando Haddad e Jorge Viana são presença certa no Diário Oficial no primeiro dia útil do governo Lula 3”, diz Bruno, no artigo ‘O difícil quebra-cabeça do ministério de Lula‘, publicado nesta segunda-feira, 14.

Ainda segundo Bruno, “A volta ao Palácio do Planalto é a oportunidade de ouro para o PT fazer a transição para um futuro sem Lula. E com tantas opções, é duvidoso esperar que o partido abrirá mão dos principais postos da Esplanada.”

Caruzzo não menciona se Jorge integraria o primeiro escalão ou ocuparia algum outro cargo. O ex-senador, derrotado nas eleições de 2022 no Acre, foi convidado para compor a equipe de transição de Lula.

A Gazeta do Acre/Maria Meirelles