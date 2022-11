Vale do Juruá: Políticas públicas de assistência social são fortalecidas

- Publicidade -

A secretária de Assistência Social, de Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres, Ana Paula Lima, cumpriu agenda em Cruzeiro do Sul nesta semana. Na segunda-feira, 7, visitou o terreno onde será construída A Casa da Mulher Brasileira.

O espaço reunirá os serviços da rede de proteção à mulher, proporcionando acesso a projetos de assistência, no âmbito da saúde, segurança, justiça, atendimentos socioassistenciais e psicossociais, além da promoção da autonomia econômica, tudo voltado para a mulher.

Para a secretária, é uma sensação de dever cumprido ver os projetos saindo do papel e sendo executados. “Quero agradecer à senadora Mailza Assis da Silva pela indicação desses recursos para a Casa da Mulher Brasileira. O espaço é um formato onde unimos todos os serviços para as mulheres”.

Dando prosseguimento às visitas em obras, na terça-feira, 8, a secretária esteve no local de reforma e ampliação do espaço da SEASDHM e Centro de Atendimento à Mulher (Ceam). O local está sendo reformado para melhor acomodar os servidores e o público que será contemplado com os atendimentos.

Para Milca Santos, coordenadora da SEASDHM, e também do Ceam, essa obra é de suma importância para o público do Juruá, pois será um local amplo e bem localizado. “É a política da assistência social sendo fortalecida”, pontuou a coordenadora.

A obra está sendo executada por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra). De acordo com o gestor da pasta, em Cruzeiro do Sul, Valdecir Simão, o governo do Estado tem se comprometido com a melhoria dos espaços públicos.

“Partindo desse princípio, a reforma da SEASDHM é mais um serviço de manutenção corretiva e preventiva para atender de forma mais acolhedora os usuários e os servidores”, enfatizou Simão.

Fonte: Agência Acre