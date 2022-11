Vagas limitadas: FEM oferta oficina de piano na Usina de Artes João Donato

- Publicidade -

Na próxima semana, se inicia a oficina de Experimentação em Piano, na Usina de Artes João Donato. As inscrições ocorrem entre os dias 3 e 7 de novembro por meio do preenchimento do formulário no link.

Ao todo serão 20 vagas ofertadas para estudantes e professores de piano, pianistas e outros músicos interessados.

As aulas ocorrem do dia 7 ao dia 11 de novembro das 16h às 20h na Av. das Acácias, 1155, bairro Distrito Industrial (Usina de Artes João Donato).

“O curso gratuito faz parte do projeto Cultura e Qualificação em Arte, que, desde 2021, vem executando ações de formação artística nos municípios acreanos”, explica a coordenadora da Usina de Artes, Simone Pessoa.

O projeto foi idealizado para dar continuidade ao programa de qualificação na área da cultura instituído pela Fundação Elias Mansour, possibilitando que profissionais e estudantes das linguagens artísticas possam aprimorar técnicas e desenvolver novas habilidades na sua área de estudo e atuação e ainda fomentar a cadeia produtiva da cultura nas cinco regionais do estado.

A oficina tem ementa voltada para o estudo e experimentação sobre a prática instrumental em piano, com exploração de elementos como o ritmo, o movimento, a ergometria e a construção de uma estética pessoal e da identidade do músico e será ministrada pelo músico pianista Agenor Garcia.

Agência Acre