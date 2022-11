“Vacinem suas crianças contra a pólio”, diz Queiroga em pronunciamento

- Publicidade -

Em pronunciamento exibido neste domingo (6/11), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um apelo para que a população se vacine contra a poliomielite, doença erradicada no Brasil há 32 anos, mas com coberturas vacinais em queda desde 2015.

“A taxa de vacinação ainda está inferior a 70%. A meta é imunizar 95% das crianças abaixo de 5 anos. As vacinas continuam disponíveis nos postos de vacinação. É possível, sim, atingir a meta. Para tanto, é necessário o engajamento dos gestores de saúde e da sociedade civil”, disse Queiroga.

Na terça-feira (1º/11), foi lançado o Plano Nacional de Resposta a um Evento de Detecção de Poliovírus no Brasil, na data que se comemora o Dia Mundial de Luta pela Erradicação da doença. Em 17 e 18 de novembro, o ministério promoverá uma discussão do plano com os gestores estaduais. No início de 2023, a pasta pretende capacitar profissionais para situações de emergência de poliovírus no Brasil e no contexto da erradicação.

“Não podemos negar esse direito ao futuro do Brasil. Não podemos aceitar que ninguém, especialmente as nossas crianças, adoeçam e morram de doenças para as quais já existem vacina há tanto tempo. O nosso SUS, patrimônio de todos os brasileiros, está preparado para essa luta, que é de todos nós. Juntos podemos, sim, proteger as nossas crianças.”

