Urgente: Zé Neto tem piora no estado de saúde e precisa ser internado

O cantor sertanejo Zé Neto precisou ser internado na manhã dessa segunda-feira (14), após piora em seu estado de saúde.

A assessoria de imprensa do cantor havia confirmado nesse domingo (13) que ele testou positivo para Covid-19 e que estava com sintomas leves. Mas hoje pela manhã, o sertanejo deu entrada no Hospital de Rio Preto com a saturação baixa e precisou ser internado para ter acompanhamento mais de perto.

Na nota divulgada através das redes sociais foi informado que os show da dupla Zé Neto e Cristiano teriam que ser cancelados. Os cantores tinham, inclusive, shows fora do Brasil. “Zé Neto testa positivo para COVID e agenda da dupla Zé Neto & Cristiano terá shows cancelados. O cantor passa bem e apresenta sintomas leves”, diz um trecho do texto. “As datas passíveis de mudança serão reagendadas”. Os shows cancelados eram em Caldas Novas (GO), no Navio WS On Board, em Milão, Porto, Bruxelas, Londres e Lisboa.

O cantor já teve essa doença no meio do ano passado, ao apresentar tosse, espirro e febre. Na ocasião seu pai também positivou para Covid, mas não teve sintomas.

Em dezembro do ano passado, Zé Neto teve um problema no pulmão, e dividiu a notícia com os seus seguidores: “Todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, eu estou com um problema no pulmão. Estou tratando, estou tentando, achei que nem ia conseguir. Mas Deus é tão é maravilhoso que, mais uma vez, eu acho que a gente saiu daqui com a bala desse projeto”, contou o sertanejo.

Na época, a assessoria da dupla também se manifestou “Zé Neto está com foco de vidro no pulmão. Não é nada grave, mas causa um pouco de falta de ar para cantar. Esse tipo de problema pode ser resquício da Covid-19 e também é uma das consequências do consumo do Viper (cigarro eletrônico)”, explicou.