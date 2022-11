UPA Franco Silva realiza mais de mil atendimentos no final de semana e orienta sobre quando procurar a unidade

- Publicidade -

A Unidade de Pronto Atendimento Franco Silva, localizada no Bairro Sobral, em Rio Branco, realizou 1.349 atendimentos só durante o último final de semana.

A UPA 24h da Sobral é uma unidade de média complexidade que compõe a rede de urgência e emergência, oferecendo exames como eletrocardiograma, raio X e exames laboratoriais.

Simone Prado, gerente da UPA da Sobral, destaca que a unidade está preparada para atender a população.

“Nossa unidade tem profissionais qualificados e trabalhamos para manter nossos serviços sempre da melhor maneira, com nossos estoques sempre abastecidos. Somos uma unidade que atende grande parte da população da capital, somos referência”, destacou a gerente.

Durante o dia, o ambulatório funciona com 4 médicos e um no setor de emergência e trauma. A unidade dispõe de 26 leitos de observação, sendo 2 de isolamento, com escala para visita adulto e pediátrica.

Nesta segunda-feira, 7, foram atendidos 428 usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) nesta unidade, com uma média mensal de 8.540 a 10.000 atendimentos.

Quando procurar a unidade?

Quando apresentar:

• Sintomas de infarto (dor no peito, dormência nos braços e nuca);

• Acidente de trabalho e trânsito;

• Crises hipertensivas (pressão arterial alta);

• Hemorragias (sangramentos);

• Queda com torção e dor intensa ou suspeita de fratura;

• Crise de Asma (falta de ar);

• Febre alta (38°C);

• Picadas de animais peçonhentos ou mordedura (cão e gato);

• Choque elétrico;

• Alergia súbita;

• Agressão física;

• Queimaduras;

• Convulsão;

• Perda de consciência;

• Engasgos;

• Tentativa de suicídio;

• Envenenamento;

• Surto psicótico (alucinações, delírios e comportamentos impróprios).

Fonte: Agência do Acre