‘Um país triste, ninguém queria visitar’diz Lula sobre governo Bolsonaro

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se encontrou, nesta sexta-feira (18/11), em Lisboa, com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e com o primeiro-ministro do país, Antônio Costa. Na visita, o petista aproveitou para fazer críticas à política externa do Brasil nos últimos quatro anos, comandada por Jair Bolsonaro (PL).erno Bolsonaro

“O Brasil (com Bolsonaro) virou um país triste, ninguém queria visitá-lo“, disse.

Recentemente, em sua primeira viagem ao exterior, após vencer nas urnas, Lula participou da COP27, a conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre mudanças climáticas, e ressaltou que o Brasil vai “reatar laços” e cooperar com os outros países.

Agora, em Portugal, o presidente eleito reforçou o discurso. “O Brasil voltou ao mundo político, voltou a discutir os assuntos que são interesses da humanidade, do Brasil e dos nossos parceiros”, afirmou, ao lado do primeiro-ministro.

“Fiquei muito emocionado quando fiz o discurso na COP27, no Egito, e o povo gritava: ‘O Brasil voltou’. Era muito marcante para mim porque faziam quatro anos que o Brasil estava totalmente isolado do mundo. Nenhum país que sofreu bloqueio nesses últimos 30 anos teve o isolamento que o Brasil sofreu por culpa do próprio governo brasileiro. Não foi o mundo que isolou o Brasil, foi o Brasil que se isolou”, acrescentou, em críticas ao presidente Jair Bolsonaro.

Ele continuou: “Um país que nunca teve um contencioso nos últimos 50 anos. O último foi a guerra do Paraguai. Um país que era considerado mais alegre, com maior esperança, que saiu da 12° economia para a sexta e agora voltou a 13ª. Virou um país triste, em que a esperança desapareceu, um presidente fazia questão de não conversar e ninguém queria visitar o Brasil. Ele teve um comportamento totalmente anti-Brasil, antidemocrático“.

Fonte: EM