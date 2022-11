Um homicídio e uma tentativa de homicídio em menos de 24 horas, no interior do Acre

- Publicidade -

Na tarde de sexta-feira, 04, um presidiário em liberdade monitorada por tornozeleira eletrônica, identificado pelo nome de Railan Castelho Coelho, de 19 anos, foi executado no meio da rua Hermano Alves Costa, no bairro Cristo Libertador, no município de Sena Madureira, interior do Acre.

De acordo com informações, o crime teria relação com a disputa de território para o tráfico de drogas, que vem sendo o motivo para a “guerra” entre facções criminosas.

No final da tarde deste sábado, 05, um jovem de nome João Paulo Silva da Cunha, de 20 anos, caminhava em uma das ruas do bairro Ana Vieira, quando foi atacado por indivíduos armados que efetuaram vários tiros contra ele, sendo que um atingiu as costas da vítima e perfurou o pulmão.

Socorrido e levado ao Hospital João Câncio Fernandes, a equipe médica avaliou que o estado de saúde da vítima era grave e solicitou transferência para o Pronto Socorro de Rio Branco, o que aconteceu no início da noite.